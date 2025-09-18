Ankara'da Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü

Haberler

Ankara'da trafikte yol verme meselesinden çıkan kavgada bir sürücü diğerine yumruk atarak kaçtı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli yakalandı.

ANKARA'da trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışmada iki sürücüden biri diğerine yumruk attı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Yenimahalle ilçesi Selçuklu Caddesi'nde meydana geldi. İki sürücü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Sürücülerden biri aracından inip, diğerine yumruk atarak kaçtı. Darbe alan sürücü bayılarak yere düştü. Yerdeki sürücüye çevredekiler yardım etti. Olay, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan sürücü ise Yenimahalle Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
