Haberler

Ankara'da Yol Verme Kavgası: Sürücü Yaralandı, Camlar Kırıldı

Ankara'da Yol Verme Kavgası: Sürücü Yaralandı, Camlar Kırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada bir sürücü boruyla diğerine saldırarak yaraladı, karşı taraf ise aracın camlarını çekiçle kırdı. Olay anı cep telefonu ile kaydedildi.

ANKARA'da 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada sürücü A.D., boruyla diğer sürücü A.A.'nın başından yaralayıp, kaçtı. A.A. ve yanındaki B.M.A., trafiğin sıkıştığı noktada çekiç ve bijon anahtarı ile A.D.'nin aracının camlarını kırdı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Turgut Özal 1 Bulvarı'nda meydana geldi. Gölbaşı yönüne giden 2 araç sürücüsü arasında çıkan 'yol verme' tartışması kavgaya dönüştü. Sürücülerden A.D., kavga esnasında aracından çıkardığı boru ile diğer sürücünün başına vurdu. A.A. hafif yaralanırken, A.D. otomobiline binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Trafiğin sıkıştığı noktada A.A. ve beraberindeki B.M.A, araçlarından inip çekiç ve bijon anahtarı ile A.D.'nin aracına saldırdı. 2 kişinin otomobilin camlarını kırdığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışanlar, gözaltına alındı. A.D. ve A.A.'nın ehliyetine el konulurken, 3 kişi işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e suç duyurusu

Bomba iddia sonrası baba-oğul için harekete geçti
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e suç duyurusu

Bomba iddia sonrası baba-oğul için harekete geçti
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Eve gelen kadın, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Hastaneden eve gelen kadın, eşini korkunç halde buldu
İsrailli kuzenlerin kanlı hesaplaşması kamerada! Kurşun yağdırdı

İsrailli kuzenlerin kanlı hesaplaşması kamerada! Kurşun yağdırdı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın

Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.