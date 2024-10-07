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Ankara'da Yol Uygulamasında 18 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Ankara'da Yol Uygulamasında 18 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Ankara Mamak'ta yapılan yol uygulaması sırasında narkotik ekipleri, bir araçta 18 bin 368 adet sentetik ecza buldu. 2 şüpheli gözaltına alındı ve uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Ankara'da polis ekiplerinin yol uygulaması sırasında 2 şüpheli çok miktarda sentetik ecza ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün Mamak ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli yol uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında bir araçta koli içerisinde toplam 18 bin 368 sentetik ecza ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilere yönelik uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

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