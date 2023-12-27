Ankara'da yol silindiri 7 araca çarptı

ANKARA'nın Mamak ilçesinde yokuş aşağı kayan yol silindiri, 7 araca çarparak durdu. Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yeşilbayır Mahallesi 1780'inci Sokak'ta meydana geldi. Asfalt serim çalışması yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol silindiri, operatörün kontrolünden çıkıp kaymaya başladı. Yokuş aşağı sürüklenen silindir, 5 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 kamyonete çarparak durdu. Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu. Araçlar, çekici ile yoldan kaldırıldı. Mahalle sakinlerinden Nurettin Aydın (62), "Silindir aşağıdan yukarıya doğru giderken yol verdim. Arabamı içeri çektim, geri geri çıkarken silindiri gördüm. Silindir dönüş yapıyor sandım; ama o anda demek ki kaymış. Sağa sola kaçamadım, aracımı ekmek bayisinin oraya çektim. Koşarak geri geldim, silindir bütün arabalara vurarak, döne döne aşağı indi" dedi. (DHA)