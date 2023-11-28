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Ankara'da Yol Kenarındaki Direğe Çarpan Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti

28 Kasım 2023 17:46 Son Güncelleme: 17:48 Abone Ol

Ankara-Kırıkkale yolunda sol şeritten ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu radar uyarı tabelası ve kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı. Olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Soruşturma devam ediyor.