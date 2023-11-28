Ankara'da Yol Kenarındaki Direğe Çarpan Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Ankara-Kırıkkale yolunda sol şeritten ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu radar uyarı tabelası ve kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı. Olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Soruşturma devam ediyor.
Ankara'da yol kenarındaki direğe çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara- Kırıkkale yolunda sol şeritten ilerleyen A.B. yönetimindeki 06 BP 3988 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle radar uyarı tabelası ve kameralarının bulunduğu direğe çarptı.
Olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü A.B. ile araçta bulunan M.B. ve E.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan 1 yaşındaki A.U.U. ise sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı.
Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.