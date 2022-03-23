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Ankara'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, yol kenarından bıçaklanarak öldürülmüş halde erkek cesedi bulundu.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, yol kenarından bıçaklanarak öldürülmüş halde erkek cesedi bulundu.

Gece yarısı Ulucanlar Caddesi'nde yürüyen vatandaşlar, üst geçidin altında hareketsiz yatan birini gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede hareketsiz yatan kişinin göğsünden aldığı bıçak darbeleri sonrası hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, hayatını kaybeden kişinin Şükrü Kelekli (40) olduğunu tespit etti. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu Kelekli'nin bıçaklandıktan sonra yol kenarına bırakıldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Kelekli'yi öldüren şüpheli kişi ya da kişilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Ankara'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Ankara'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Ankara'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Altındağ, Polis, Güncel, Haberler

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