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Ankara'da yoğun yağış; tüm izinler kaldırıldı

Ankara'da yoğun yağış; tüm izinler kaldırıldı

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Ankara'da yılın en yoğun yağışı yaşanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm izinlerin kaldırıldığını duyurdu.

TÜM İZİNLER KALDIRILDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kentimizde yılın en yoğun yağışı yaşanmaktadır. Mor ve turuncu fırtına poligonu etkisinde tüm bölgelerde süren yağışlar nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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