Ankara'da Yoğun Yağış Sonrası Vatandaşlar Caddelere Oltalarını Salladı
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Ankara'da bugün öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sonrası vatandaşlar sokaklarda oluşan su birikintilerine oltalarını sallayarak eğlendi. 1 haftadır yoğun yağışın etkili olduğu Ankara'da caddeler ve sokaklar su birikintileri ile doldu. Bu durumu eğlenceye çeviren vatandaşlar ise oltalarını yollara atarak yağmurun tadını çıkardı.
Ankara'da yoğun yağış sonrası vatandaşlar caddelere oltalarını salladı
ANKARA - Ankara'da bugün öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sonrası vatandaşlar sokaklarda oluşan su birikintilerine oltalarını sallayarak eğlendi.
1 haftadır yoğun yağışın etkili olduğu Ankara'da caddeler ve sokaklar su birikintileri ile doldu. Bu durumu eğlenceye çeviren vatandaşlar ise oltalarını yollara atarak yağmurun tadını çıkardı.