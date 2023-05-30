Ankara'da Yoğun Yağış Sonrası Vatandaşlar Caddelere Oltalarını Salladı

Ankara'da bugün öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sonrası vatandaşlar sokaklarda oluşan su birikintilerine oltalarını sallayarak eğlendi. 1 haftadır yoğun yağışın etkili olduğu Ankara'da caddeler ve sokaklar su birikintileri ile doldu. Bu durumu eğlenceye çeviren vatandaşlar ise oltalarını yollara atarak yağmurun tadını çıkardı.