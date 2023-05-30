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Ankara'da Yoğun Yağış Sonrası Vatandaşlar Caddelere Oltalarını Salladı

Ankara'da Yoğun Yağış Sonrası Vatandaşlar Caddelere Oltalarını Salladı

Güncel Haberler

Ankara'da bugün öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sonrası vatandaşlar sokaklarda oluşan su birikintilerine oltalarını sallayarak eğlendi. 1 haftadır yoğun yağışın etkili olduğu Ankara'da caddeler ve sokaklar su birikintileri ile doldu. Bu durumu eğlenceye çeviren vatandaşlar ise oltalarını yollara atarak yağmurun tadını çıkardı.

Ankara'da yoğun yağış sonrası vatandaşlar caddelere oltalarını salladı

ANKARA - Ankara'da bugün öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sonrası vatandaşlar sokaklarda oluşan su birikintilerine oltalarını sallayarak eğlendi.

1 haftadır yoğun yağışın etkili olduğu Ankara'da caddeler ve sokaklar su birikintileri ile doldu. Bu durumu eğlenceye çeviren vatandaşlar ise oltalarını yollara atarak yağmurun tadını çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara Güncel Haberler

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