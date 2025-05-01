Ankara'da Yoğun Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Ankara'da yoğun yağış çeşitli ilçelerde yaşamı olumsuz etkiliyor

ANKARA - Ankara'nın ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Polatlı, Mamak ve Beypazarı ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar yağış nedeniyle sular altında kalırken trafikte aksamalar yaşandı.