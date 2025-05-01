İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta toplam 384 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs olaylarının bilançosu! İşte gözaltına alınanların sayısı
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Günlerdir sallanan ilimizde bir deprem daha
Dünyanın gözü Hindistan-Pakistan geriliminde! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

Ankara'da Yoğun Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Ankara'da Yoğun Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Polatlı, Mamak ve Beypazarı ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kalırken, trafikte aksamalar meydana geldi.

Ankara'da yoğun yağış çeşitli ilçelerde yaşamı olumsuz etkiliyor

ANKARA - Ankara'nın ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Polatlı, Mamak ve Beypazarı ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar yağış nedeniyle sular altında kalırken trafikte aksamalar yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.