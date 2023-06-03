Ankara'da Yoğun Yağış: ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan Açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da yaşanan yoğun yağışla ilgili açıklama yaptı. Yavaş, ilgili birimlerin tüm izinlerinin kaldırıldığını ve çalışmaların teyakkuz halinde sürdürüleceğini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki sağanak yağışla ilgili "Kentimizde yılın en yoğun yağışı yaşanmaktadır. Mor ve turuncu fırtına poligonu etkisinde tüm bölgelerde süren yağışlar nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır" açıklamasını yaptı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, resmi Twitter hesabından Ankara'daki hava muhalefetine ilişkin bir paylaşım daha yaptı. Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"Değerli hemşehrilerim, kentimizde yılın en yoğun yağışı yaşanmaktadır. Mor ve turuncu fırtına poligonu etkisinde tüm bölgelerde süren yağışlar nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız."

Yavaş'ın sağanak yağışla ilgili Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşım ise şöyleydi:

"Değerli Ankaralılar, Kentimizde mor fırtına poligonu etkisinde kuvvetli sağanak yağışlar yaşanmaktadır. Ekiplerimiz 1401 araç ve 4140 personelle yağışın olumsuzluklarına karşı teyakkuz halindedir."