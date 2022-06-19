Ankara'da YKS'nin ikinci oturumu heyecanı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da YKS'nin ikinci oturumu heyecanı

Demirören Haber Ajansı - Alper Şaşmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Ankara'da YKS'nin ikinci oturumu heyecanı

ANKARA'da binlerce kişi, bugün de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girdi.

ANKARA'da binlerce kişi, bugün de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne ( Ayt ) girdi.

Başkentte adaylar, saat 10.15'te başlayan YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye girmek için sabah erken saatlerde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Adaylar, üzerleri arandıktan sonra sınav giriş belgeleri ile birlikte salonlara alındı. Çocukları sınava giren aileler ise okul bahçelerinde dua etti. 1 yıl boyunca sınava hazırlanan adaylar ile aileleri, heyecanlı olduklarını söyledi.YKS'nin 3'üncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak.


Demirören Haber Ajansı / Alper Şaşmaz - Güncel

AYT Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title