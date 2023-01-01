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ANKARA'DA YILBAŞI KUTLAMALARINDA 'ATLI POLİS'LER GÖREV YAPTI

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ANKARA'DA YILBAŞI KUTLAMALARINDA 'ATLI POLİS'LER GÖREV YAPTI

ANKARA'da yılbaşı kutlamaları coşkulu bir şekilde gerçekleştirilirken, polis ekipleri ise yoğun güvenlik önlemleri aldı, atlı polisler de denetime katıldı.

ANKARA'da yılbaşı kutlamaları coşkulu bir şekilde gerçekleştirilirken, polis ekipleri ise yoğun güvenlik önlemleri aldı, atlı polisler de denetime katıldı.

Ankara'nın en kalabalık noktası olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlar 2023'ün gelişini coşkulu bir şekilde kutladı. Saatler 00.00'ı gösterirken meydanlardan şarkılar ve vatandaşların sevinç sesleri yükseldi. Meydandan geçen araç sürücüleri ise korna çalarak kutlamalara eşlik etti.

ATLI POLİSLER DE YILBAŞI DENETİMİNDE

Kutlamalar yoğun güvenlik önlemleri içerisinde gerçekleşti. Kolluk kuvvetleri, tedbirler kapsamında vatandaşlara üst araması yaparak meydanlara girişine izin verdi. Yılbaşı gecesi önlemleri kapsamında atlı polisler de görev aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Güncel

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