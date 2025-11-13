Ankara'da Yıkım Sırasında Bina Çöktü
Çankaya'da kontrollü yıkım sırasında 5 katlı bir bina aniden çöktü. Olayda maddi hasar meydana geldi, ancak can kaybı yaşanmadı. AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrollü yıkımı yapılan 5 katlı atıl bir bina çöktü.
Tunus Caddesi'nde yer alan 5 katlı apartman, yıkım çalışması sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
Çökme sırasında apartmandan kopan moloz parçaları çevredeki bazı iş yerlerine ve araçlara zarar verdi. Çevrede kısa süreli toz bulutu oluştu.
Çökme sırasında vatandaşlar panik yaşarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
AFAD ve itfaiye ekipleri enkazda inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel