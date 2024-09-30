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Ankara'da Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Ankara'da Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı
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Ankara Valiliği, il genelinde öğleden itibaren etkili olacak yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların saat 23.00'a kadar süreceğine dair uyarıda bulundu. Başkentliler ani sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

(ANKARA) - Ankara Valiliği, il genelinde öğleden itibaren etkili olacak yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların saat 23.00'a kadar süreceğini bildirdi.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yağış uyarısı yaptı. Başkent çevresinde bugün öğleden itibaren gece 23.00'a kadar aralıklarla yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Valilik, yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı Başkentlileri uyardı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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