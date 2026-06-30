Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonda 78 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı 117 şüpheliden 78'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yeni nesil suç örgütleri soruşturmaları kapsamında 78 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatları olduğu tespit edilen 117 şüpheliden 78'i gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz