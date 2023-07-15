Ankara'da yeni mezun avukatlara büro imkanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Barolar Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında Ulus İş Hanı'nın bir kısmı, yeni mezun avukatların kullanımına sunulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Türkiye Barolar Birliği arasında imzalanan "Ortak Hizmet Protokolü" kapsamında Ulus İş Hanı'nın bir kısmı, büro açmaya imkanı olmayan yeni mezun avukatların kullanımına sunuldu.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "İlk Bürom" projesinin açılışına ABB Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu ve avukatlar katıldı.

Yavaş, açılışta yaptığı konuşmada, avukatların yaşadığı zorlukları bildiğini ifade etti. Avukatlar ve müvekkiller vasıtasıyla bölgeye binlerce insanın gelmesi ile hareketliliğin artacağını belirten Yavaş, Ulus'un tarihi kent merkezi olarak düzenlenmesi konusunda insanları teşvik edeceğini de bildirdi. Yavaş, "Projenin hem meslektaşlarımıza hem de Ulus esnafına faydası olacağını ama en önemlisi Cumhuriyetimizin kurulduğu merkez olarak hafızalara kazınmış olan Ulus'un ayağa kalkması ve tarihi kent merkezi olarak düzenlenmesi konusunda insanları teşvik edeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da projenin avukatlara, mesleğe ilk başladıklarında ekonomik olarak eşitlik imkanı sunacağını, ayaklarının üzerinde durup kendilerini geliştirebilecekleri bir fırsat verdiğini vurguladı.

Ortak Hizmet Protokolü kapsamında, Ulus İş Hanı'nda yeni mezun avukatların ücretsiz kullanabilecekleri alanlar ayrıldı. Ulus Çarşısı'ndaki 8 bin 500 metrekare alan içerisinde sanal ofis, bürolar, hukuk kütüphanesi, çok amaçlı salonlar, derslikler, Gelincik ve Adli Yardım Merkezleri ile kafeterya yer alıyor.