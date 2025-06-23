Ankara'da Yazlık Servis Programı Başladı

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EGO Genel Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi sona erdikten sonra Ankara'da toplu taşıma hizmetlerine yazlık servis programını uygulamaya koydu. Güncel güzergahlar ve hareket saatlerine EGO CEP'TE uygulaması ve resmi web sitesi üzerinden erişim sağlanabilecek.

EGO Genel Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle Ankara'daki toplu taşıma hizmetlerinde "yazlık servis" programına geçildiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 371 güzergahta hizmet vermeye devam eden EGO otobüslerinin güncel hareket saatleri ve güzergahlarına "EGO CEP'TE" mobil uygulaması ile "www.ego.gov.tr" internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

Açıklamada, saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerince anlık yapılacak gözetimlerde, yolcu yoğunluğuna göre ilave otobüs ve tren servisleri verileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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