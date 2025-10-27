Ankara'da Yaya Geçidinde Sürücü Darbesi: 8 Yıl Hapis İstemli İddianame

ANKARA'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kadını darbeden sürücü Atanur Aşatır hakkında, 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 9 Eylül'de Çankaya ilçesindeki Sezenler Sokak'ta meydana gelen olayda, S.Ç., yeşil ışığın yanmasıyla birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, Atanur Aşatır idaresindeki hafif ticari araç, yayanın geçtiğini görmesine rağmen hızını azaltmadan ilerledi. S.Ç. ise bu duruma tepki gösterdi. Ardından araçtan inen sürücü Aşatır, S.Ç.'ye küfrederek darbetti. Yere düşen kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının yapılan muayenede sol omzunun yerinden çıktığı ve sol kol kemiğinde çok parçalı kırık oluştuğu tespit edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Aşatır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddianamede, Aşatır'ın trafik ışıklarına ve yaya geçidine rağmen kuralları ihlal ettiği, tepki gösteren kadına hakaret edip darbederek 'Alenen hakaret' ve 'Kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' suçlarını işlediği belirtildi. Şüpheli hakkında 8 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi.