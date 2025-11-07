Ankara'da Yaya Geçidinde Otomobil Çarpması: 71 Yaşındaki Adam Yaralandı
Çubuk ilçesinde bir otomobilin yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 71 yaşındaki Yaşar R'ye çarpması sonucu yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Ankara Bulvarı Gazi Kavşağında M.Y. idaresindeki 06 EDE 474 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar R'ye (71) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Yaşar R, Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel