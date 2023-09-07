Ankara'da Yaya Geçidinde Kaza: Ressam Hayatını Kaybetti

ANKARA'da, ressam Hücran Bulur (25), yaya geçidinden geçerken, yolun 50 kilometre olan hız sınırını aştığı iddia edilen sürücünün otomobilinin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Sürücü Özer Sağlamyürek (30), 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

Olay, 24 Ağustos'ta, Yenimahalle ilçesi Kentkoop Mahallesi'nde meydana geldi. Batıkent Bulvarı'nda hız sınırının 50 kilometre olduğu yolda yaya geçidinden karşıya geçen ressam Hücran Bulur'a, mekatronik mühendisi Özer Sağlamyürek idaresindeki otomobil çarptı. Yaralanan Bulur, kazadan 12 saat sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Özer Sağlamyürek ise 28 Ağustos'ta 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

'HEM YAYA KUSURLU, HEM BEN'

Sürücü Özer Sağlamyürek, bulvarda 150 metre aralıklarla yaya geçidinin olduğunu belirterek, "Ben seyrime devam ederken yaya geçidinden seyrime göre sol taraftan sağ tarafa doğru yaya olarak bir erkek şahsın geçmekte olduğunu gördüm. Bunun üzerine aracımın yönünü hafif sağa kırdım ancak şahıs ilerlemeye devam etti. Yaklaştığımızda bu şahıs bir anlık duraksadı, akabinde hareketine devam etti ve aracımın sol ön çamurluk kısmıyla bu şahsa çarptım, bu sırada hızım tahminimce 70-80 kilometredir. Çünkü trafik ışıklarında bekleyip seyrime devam ettiğim için daha fazla hızlanmış olamam. Ayrıca çarpışma çok şiddetli de değildi, çünkü aracımın hava yastıkları açılmadı. Hafif sağ manevra yaparak seyrime devam edeceğimi düşündüm bu nedenle refleks olarak duramadım, kısa bir süre sonra duruşa geçebildim. Yapılan muayenemde alkolsüz olduğum tespit edilmiştir. Bu olay nedeniyle çok üzgünüm, kazanın yaya geçidinde meydana gelmesi nedeniyle kusurumun olduğunu düşünüyorum, ayrıca yayanın da kusurlu olduğunu düşünüyorum" dedi.

'OĞLUMUN VÜCUDUNDA KIRILMADIK KEMİK KALMAMIŞ'

Hücran Bulur'un babası Veysel Bulur, oğlunun dikkatli olduğunu ve trafik kurallarına uyduğunu belirterek, "Ancak yaya geçidinden geçerken 160 kilometre hız ile gelen son model bir araç yolun ortasında oğlumu fark ediyor. Hücran'a vurup yaklaşık 20 metre sürüklüyor. Oğlumun vücudunda kırılmadık kemik kalmamış. En ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Olaydan sonra şüphelinin oğluna yardım etmediğini iddia eden Bulur, "Diğer yaya geçidinin başında durmuş, etraftan geçen insanlar durup yardım etmiş. Görgü tanığı bir kadın, aracın makas atarak geldiğini görmüş ve araç sürücüsünün birilerini aradığını ve telefonda hızının 160 kilometre olduğunu söylemiş. Muhtemelen ailesinden yardım istemiş ama hiçbir şekilde oğluma yardım etmek için bir çaba içerisinde bulunmamış. Daha sonra bizimle temasa geçmeye çalıştılar ancak biz kabul etmedik. Aile çocuklarını kurtarabilmek adına gerekli itirazları yapmış durumda. Muhtemelen delil karartmak amacıyla aracı hemen İstanbul'daki bir servise yollamışlar" diye konuştu. Anne Süreyya Bulur (56) da oğlunun üniversiteyi yeni bitirdiğini ve hayallerinin olduğunu söyleyerek, adaletin yerini bulmasını istedi. (DHA)