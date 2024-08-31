Ankara'da Yavru Köpek Dirgenle Öldürüldü
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir şahıs, elindeki dirgenle yavru köpeği öldürdü. Hayvan hakları savunucuları adaletin sağlanmasını talep ediyor.
HABER: MEHMET OFLAZ
(ANKARA) - Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Çimenceğiz mahallesinde M.S.A. adlı şahıs, yavru köpeği elindeki dirgenle öldürdü. Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan ANKA Haber Ajansı'na yapılan açıklamada, "Şahıs gözaltına alınmıştır. Buradaki işleminin ardından adli makamlara sevk ettik" denildi.
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 2. Başkanı Haydar Özkan, konuya ilişkin açıklama yaptı. Özkan, "Katliam yasasından cesaret alan cani ruhlu M.S.A. isimli şahıs Ankara Polatlı Çimenceğiz'de elindeki tarım aleti dirgenle defalarca vurarak hayvanı öldürüyor. Polatlı Kaykamlığı'ndan gereğini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.
Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığından ANKA Haber Ajansı'na yapılan açıklamada, "Şahıs gözaltına alınmıştır. Buradaki işleminin ardından adli makamlara sevk ettik, adli makamlarca gereken işlemler sürüyor" denildi.