Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Yavru Köpek Dirgenle Öldürüldü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir şahıs, elindeki dirgenle yavru köpeği öldürdü. Hayvan hakları savunucuları adaletin sağlanmasını talep ediyor.

HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Çimenceğiz mahallesinde M.S.A. adlı şahıs, yavru köpeği elindeki dirgenle öldürdü. Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan ANKA Haber Ajansı'na yapılan açıklamada, "Şahıs gözaltına alınmıştır. Buradaki işleminin ardından adli makamlara sevk ettik" denildi.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 2. Başkanı Haydar Özkan, konuya ilişkin açıklama yaptı. Özkan, "Katliam yasasından cesaret alan cani ruhlu M.S.A. isimli şahıs Ankara Polatlı Çimenceğiz'de elindeki tarım aleti dirgenle defalarca vurarak hayvanı öldürüyor. Polatlı Kaykamlığı'ndan gereğini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığından ANKA Haber Ajansı'na yapılan açıklamada, "Şahıs gözaltına alınmıştır. Buradaki işleminin ardından adli makamlara sevk ettik, adli makamlarca gereken işlemler sürüyor" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Polatlı Ankara Hayvan Hakları Suç Yaşam Güncel Haberler

Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız

 Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü

Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü
Aynı havuzda ikinci facia! 5 yaşındaki çocuğun kahreden sonu

Aynı havuzda ikinci facia! 5 yaşındaki çocuğun kahreden sonu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bein Sports CANLI izle! (ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki İzmir ÖDEMİŞ elektrik kesintisi! SON DAKİKA! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI izle! (FULL HD) Adana GS maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Adana Demirspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Kieran Trippier Eyüpspor'a transfer olacak mı? Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? Alexander Djiku sakatlık durumu! Djiku ne zaman sahalara dönecek? CANLI maç izle! (ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! ADS GS maçı nereden izlenir? Adana Demirspor Galatasaray muhtemel ilk 11! Gabriel Sara ve Sanchez oynayacak mı? Ümraniyespor Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! (FULL HD) Ümraniye Karagümrük Trendyol 1. Lig maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Barcelona Valladolid maçı CANLI izle! (FULL HD) Barcelona La Liga maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title