Ankara'da yaşayan Erzurumlular yoğun kar yağışını davul zurna ile kutladı Güncel Haberler Erzurum Sosyal İktisadi Araştırma ve Geliştirme Vakfı (ESAV) üyeleri, Ankara'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışını davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı. Erzurum Sosyal İktisadi Araştırma ve Geliştirme Vakfı (ESAV) üyeleri, Ankara'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışını davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı. ESAV Gençlik Kolları tarafından vakfın olduğu Etimesgut'taki Süvari Mahallesi'nde yoğun kar yağışını kutlamak için bir etkinlik düzenlendi. Vakıf üyelerinin kar yağışını davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladığı etkinliğe, mahalle sakinleri de katıldı. Bir asker adayının da halay çekerek vakıf üyeleriyle doyasıya eğlendiği etkinlikte renkli görüntüler yaşandı. Güncel Kaynak: AA / Ömer Olcay Gençlik Erzurum Ankara Vakıf Güncel Haberler

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