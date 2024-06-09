Ankara'da Yaşanan Şiddetli Yağış Nedeniyle Metro Seferleri Durdu
EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle OSB-Eryaman 5 istasyonları arasındaki metro seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu duyurdu. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür dileyen Genel Müdürlük, YKS'ye girecek öğrencilerin mağdur olmaması için bölgedeki okullara EGO otobüsleri ile ek seferler düzenleneceğini belirtti.
EGO Genel Müdürlüğü, kentte etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle OSB- Eryaman 5 istasyonları arasındaki metro seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu bildirdi.
Genel Müdürlüğün internet sitesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
" Ankara'da yaşanan yoğun yağış nedeniyle, OSB- Eryaman 5 istasyonları arasındaki metro seferleri geçici süreyle durdurulmuştur. 9 Haziran Pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerimizin mağdur olmaması adına bölgedeki okullara sabah saatlerinden itibaren, EGO otobüsleri ile ek seferler düzenlenecektir. Metro seferlerimiz, Eryaman 5-Koru istasyonları arasında devam edecek olup yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz."