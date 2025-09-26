Haberler

Ankara'da Yasa Dışı Sorgu Sistemi Operasyonu: 8 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı sorgu sistemi üzerinden vatandaşların kişisel bilgilerine eriştiği iddiasıyla 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Milli İstihbarat Teşkilatı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından siber tehditleri tespit ve önleme amacıyla ortak çalışma yürütüldü. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nce (USOM) vatandaşların kişisel bilgilerine erişim sağlamak amacıyla 'sowix' isimli yasa dışı sorgu sisteminin kullanıldığı tespit edildi.

4 İLDE OPERASYON

'7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet' ile 'Kişisel verileri ele geçirmek veya yaymak' ve 'Bilişim sistemlerine girme' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
