Ankara'da Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan Suç Örgütüne Operasyon: 17 Tabanca Ele Geçirildi

Ankara'da yasa dışı silah temin ve ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Ankara'da yasa dışı silah temin ve ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir grubun yasa dışı silah ticareti yaptığının tespiti üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Suç örgütü üyeleri C.D, B.A, M.S.A, M.D. ve Ş.D'nin adreslerinde yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, 17 tabanca şarjörü, 6 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına altına alınan 5 zanlı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.