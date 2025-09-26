Ankara'da Yasa Dışı Kişisel Bilgi Sorgulama Sistemi İçin 8 Kişi Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşlaran kişisel bilgilerine erişim sağlamak amacıyla "sowix" isimli yasa dışı sorgu sistemini kullandığı tespit edilen 3'ü 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ayıpaln açıklamada, yurttaşların kişisel bilgilerine erişim sağlamak amacıyla "sowix" isimli yasa dışı sorgu sistemini kullandığı tespit edilen 3'ü 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 8 kişi hakkında 7545 Sayılı Kanun'a muhalefet ile kişisel verileri ele geçirmek veya yaymak ve bilişim sistemlerine girme suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda hazırlanan soruşturma kapsamında dört ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildiği belirtildi.