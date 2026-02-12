Başkentteki yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı
Başkentte jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yasa dışı bahis oynatan 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda elektronik eşya ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yasa dışı bahis oynatmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işleyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, Çubuk ilçesi Esenboğa Mahallesi'ndeki 6 şüpheliyi, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 2 dizüstü bilgisayar, 16 cep telefonu, 1 tabanca, 1 muşta ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.