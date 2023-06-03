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Ankara'da Yarın Kuvvetli Yağış Uyarısı

Ankara'da Yarın Kuvvetli Yağış Uyarısı

Güncel Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yarın kentte yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Belediyenin tüm birimlerinin teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yarın kentte yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliğinden alınan verilere göre, yarın yerel kuvvetli yağış gerçekleşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Belediyenin tüm birimlerinin teyakkuz halinde olduğu bildirilen açıklamada, muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Güncel Haberler

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