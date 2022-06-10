Ankara'da yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor - Haberler

Ankara Valiliği, yarın yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulundu.

Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.