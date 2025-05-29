Ankara'da Yarın Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Ankara'da Yarın Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor
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Ankara Valiliği, yarın 13.00-20.00 saatleri arasında kentin güney ve batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak beklediğini açıkladı. Vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Ankara Valiliği, yarın 13.00-20.00 saatlerinde kentin güney ve batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre yarın Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Yağışın 13.00-20.00 saatlerinde etkili olacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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