Ankara Adliyesinin ajandası yeni yılda yoğun

Ankara'da yargıyı yeni yılda yoğun gündem bekliyor.

Yeni yılın başlamasının ardından kamuoyunca önemli görülen davalara devam edilecek.

Bu kapsamda, yarın Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 14 sanığın yargılanmasına Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Duruşma sırasında mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasının "laikliğe aykırı" olduğunu ileri süren avukat Alperen Demirdiş'in yargılandığı dava, 7 Ocak'ta Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Aynı gün bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin 3. dalga operasyon kapsamında haklarında dava açılan 123 sanığın yargılanmasına Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Ayrıca 8 Ocak'ta Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davadan dosyası ayrılan Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem'in yargılanmasına da Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

Eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenen sahte dekonta ilişkin sosyal medya paylaşımlarını ve İnce'ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntüleri yaydıkları öne sürülen 12 sanığın yargılanmasına ise Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

Ekrem İmamoğlu, 13 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına 13 Ocak'ta Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

Keçiören'de 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına da 15 Ocak'ta Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

TBMM'de taciz iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında, meclis lokantasında çalışan 5 sanık, 16 Ocak'ta Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven'e bilgi ve belge verdikleri iddiasıyla 4 emniyet mensubunun yargılanmasına 20 Ocak'ta Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

Aynı gün, eski hakim Yaşar Akyıldız'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanması içerisinde yer aldığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan Berat Çingay'ın yargılanmasına 30 Ocak'ta devam edilecek. Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından yargılandığı dava, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Hablemitoğlu suikastı davasına devam edilecek

Ayrıca, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılanmasına da Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 30 Ocak'ta, Ankara'da biri bebek, 3 kişinin yaşamını yitirdiği 26 katlı binadaki yangına ilişkin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 13 kişinin yargılanmasına 13 Şubat'ta Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarını taşıyan otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt'un, polislerin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan yargılanması, 23 Şubat'ta Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürecek.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili aralarında Türkiye Halk Partisi Cephesi (THKP-C)/Acilciler örgütünün elebaşı Mihraç Ural'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına 27 Şubatta Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.