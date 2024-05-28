Ankara'da yaralı karaca tedavi altına alındı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı.

Karataş Mahallesi'nde yol kenarında yaralı karaca olduğunu gören vatandaşlar, belediye yetkililerine bilgi verdi.

Bölgeye giden Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaralı karacayı alarak kliniğe getirdi. Karaca, ilk müdahalesinin ardından tedavisinin yapılması amacıyla Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüldü.

Belediyede görevli Veteriner Hekim Bekir Kılınç, yaptığı açıklamada, karacanın gece geç saatlerde yaralı bulunduğunu söyledi.

Hayvanın üniversitede ameliyat edileceğini belirten Kılınç, "Sol arka bacakta, eklem yerinde kırıklar var. Vücudunda bir iki yerinde de tel yırtıkları var. Onlarla ilgili gerekli tedavi de orada devam edecek. Böyle bir durumla ilk defa karşılaştık. Özel bir durum olduğu için fakültede ameliyat edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kılınç, karacanın tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceğini sözlerine ekledi.