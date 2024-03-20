Ankara'da yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda kenevir, bonzai, kubar esrar ve kokain ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 6-20 Mart tarihleri arasında çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Etimesgut'ta çeşitli adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, bir kişiyi gözaltına alırken, 13 kilogram kubar esrar, 458 kök kenevir, 240 gram bonzai, 50 gram kokain, 2 hassas terazi, 3 iklimlendirme sistemi ele geçirdi.

Yakalanan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.