Ankara'da yapılan operasyonda 269 bin 775 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 269 bin 775 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, operasyon sonucunda kaçak sigara, uyuşturucu madde ve silahlar da ele geçirildi.

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince umuma açık yerlerde yapılan üst, otomobil ve eşya aramalarında 269 bin 775 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüklerinin sorumluluk bölgelerinde 501 bin 190 şahsın GBT sorgusu yapılarak bin 163 şahıs yakalandı, 377 şahıs ise tutuklandı.

Söz konusu ilçelerde bulunan cadde, sokak, ve umuma açık yerlerde kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan uygulama sonucunda 269 bin 775 adet uyuşturucu hap, 6 bin 873 adet kaçak bandrolsüz sigara, 5 bin 661 gram uyuşturucu madde, bin 389 adet değişik çapta fişek, 123 adet ruhsatsız tabanca 68 adet kurusıkı tabanca, 36 adet belgesiz av tüfeği, 34 adet kesici ve delici alet, 5 adet ruhsatlı tabanca ele geçirildi. - ANKARA