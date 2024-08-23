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Ankara'da yapılan hırsızlık operasyonunda 3 yabancı uyruklu tutuklandı

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Ankara'da yapılan hırsızlık operasyonunda 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Operasyon sonucunda ele geçirilen ziynet eşyaları mağdurlara teslim edildi.

Ankara'da yapılan hırsızlık operasyonunda 3 yabancı uyruklu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bu ay Çankaya, Yenimahalle ve Sincan ilçelerinde 3 ayrı hırsızlık olayı meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda 185 güvenlik kamerası incelenerek, şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Ekiplerce metro istasyonunda yapılan operasyonda Gürcistan uyruklu A.A, G.T, ve K.G. yakalandı.

Şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, kapı kilitlerini açmak için kullanılan aparatlar, kamufle olmak için kullandıkları şapka ve giysilerle birlikte mağdurlara ait çok sayıda ziynet eşyası ile dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelilerin boş evleri tespit ettikten sonra, özel aparatlarla kapı göbeklerini kırıp ziynet eşyası, para ve elektronik eşya çaldıkları öğrenildi.

Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ele geçirilen eşyalar, mağdurlara teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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