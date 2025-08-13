Ankara'da Yangın: İş Yeri ve Bina Hasar Gördü

Ankara'nın Pursaklar Saray Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, altındaki apartmana da sıçrayarak büyük hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı.

Ankara'da bir apartmanın altındaki iş yerinde başlayan ve bulunduğu binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Pursaklar Saray Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede iş yerine yayılması ve bulunduğu binaya sıçraması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerinin tamamen yandığı olayda, binada da hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
