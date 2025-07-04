Ankara'da Yangın: Bina ve Dükkanlar Zarar Gördü

Ankara'da Yangın: Bina ve Dükkanlar Zarar Gördü
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir binada çıkan yangın, bitişiğindeki dükkanlara da sıçrayarak hasara yol açtı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedenine dair soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir binada çıkan ve bitişiğindeki dükkanlara da sıçrayan yangın hasara yol açtı.

Siteler'de bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın bitişiğinde bulunan seramik ve banyo malzemeleri satılan iki mağazaya da sıçradı.

Yoğun dumanı ve alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan binada hasar oluştu, mağazalar ise kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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