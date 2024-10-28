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Ankara'da Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Ankara'da Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangının bir tartışma sırasında bilinçli olarak çıkarıldığı iddia ediliyor.

ANKARA'da 10 katlı binanın 5'inci katında bulunan dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Turkuaz Mahallesi'nde bulunan, 10 katlı binanın 5'inci katındaki dairede çıktı. İddiaya göre aile arasında yaşanan tartışma sırasında bir kişi tarafından bilinçli olarak çıkarıldı. Daireden binaya yayılan dumanı fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma, doğalgaz ve elektrik ekipleri sevk edildi. Binada oturan vatandaşlar, binadan çıkmak isterken koridora sıçrayan alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, tedbir amaçlı binanın elektrik ve doğalgazı ekipler tarafından kesildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara olay yerinde müdahale edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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