Ankara'da Yangın: 2 İş Yeri ve 2 Araç Zarar Gördü

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Ankara'nın Siteler bölgesinde çıkan yangında, 2 iş yeri ile 2 araçta büyük zarar meydana geldi. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

ANKARA'da mobilya imalathanelerinin bulunduğu Siteler bölgesinde çıkan yangında 2 iş yeri ile 2 araç zarar gördü.

Altındağ ilçesi Önder Mahallesi Dikmeli Sokak'ta, 3 katlı bir binanın girişinde yer alan iş yerinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki iş yeri ve sokakta park halindeki otomobil ve hafif ticari araca sıçradı. Alevlere teslim olan seramik imalathanesi, banyo dekorasyon ürünleri dükkanı ve 2 araç nedeniyle mahallede panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

İş yerleri ve araçlarda zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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