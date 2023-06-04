Ankara'da Yağmur Sel Oldu: Apartmanın Balkonundan Şelale Gibi Akan Su Kameralara Yansıdı

Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel sularının girdiği Abı Hayat Turkuaz Konutları'nda bulunan apartmanın eksi 1'inci katındaki 2 daire daha önce de 2 kez su bastığı için boş bırakılmıştı. Sel sularının balkondan şelale gibi aktığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Her yağmurda şelaleye dönen bina

ANKARA'da dün sağanak nedeniyle sel sularının girip, balkondan şelale gibi aktığı apartmanın eksi 1'inci katındaki 2 dairei daha önce de 2 kez su bastığı, bu yüzden de boş bırakıldıkları ortaya çıktı.

Ankara'da dün etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı. Yenimahalle ilçesi Şentepe Kayalar Mahallesi'ndeki Abı Hayat Turkuaz Konutları'nda 15 katlı apartmanı da su bastı. Yokuş aşağı akan sel suyu, yol kenarındaki apartmanın eksi 1'inci katındaki 2 dairenin pencerelerinden girip, diğer taraftaki balkonlardan çıktı. Balkonlardan şelale gibi akan sel suyu cep telefonu kameralarına yansıdı. Aynı daireleri daha önce de 2 kez su bastığı, bu yüzden boş olduğu öğrenildi.

Binada oturan Ahmet Eroğlu ise "Burayı 3'üncü kez su basıyor. Buradaki olay tamamen sokağın kavisli olup, içerisinin su dolmasından kaynaklanıyor. Altyapı, mazgalları kaldırmadığı için bütün su bu sokağa doluyor. Sonra binanın içerisine doluyor. Su alan dairenin penceresi de kottan yarım metre aşağıda. Binaya ait bir daire. Can kaybı olmaması için o daire boş duruyor" dedi.