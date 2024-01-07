Ankara'da Yağmur Nedeniyle Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı

ANKARA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 26 aracın karıştığı zincirleme kaza 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Mevlana Bulvarı üzerindeki Akköprü mevkisinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aynı istikamette seyir halinde olan 3 cip ve 23 otomobil olmak üzere 26 araç, arka arkaya birbirlerine çarptı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, hasarlı araçlar çekiciye yüklenerek kaldırıldı. Zincirleme kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.