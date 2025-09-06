Ankara'da Yağmur Kaza ve Kaosa Yol Açtı
Ankara'da etkili olan yağmur, yolları kayganlaştırarak sürücülere zor anlar yaşattı. Motosiklet yokuş aşağı kayarak devrilirken, şans eseri sürücüsü yara almadı. Aynı zamanda, sağanağa yakalanan bir bisikletli otobüs durağına sığındı.
Ankara'da yağmurun etkisiyle kayganlaşan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde yokuş aşağı ilerleyen motosiklet, kayarak devrildi. Motosiklet ve sürücüsü metrelerce sürüklenirken sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
BİSİKLETLİ DURAĞA SIĞINDI
Yenimahalle Batıkent'te sağanağa yakalanan bir bisikletli, otobüs durağına sığındı. Suyun yüksekliğinin kaldırımı aştığı yolda, bisikletli durağın oturma alanında ayakta beklerken görüntülendi.
