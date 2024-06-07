Ankara'da Yağma ve Silahlı Saldırı Şüphelileri Tutuklandı

Ankara'da yağma, silahlı saldırı ve tehdit olaylarına karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı, 4 kişiye ev hapsi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren bir otel sahibi ve otel müdürüne yönelik tehdit ve otele zarar verilmesiyle meydana gelen yağma olayı ile aynı bölgede faaliyet gösteren bir eğlence mekanına ateş edilmesi olaylarına karışan şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi.

Bazı adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, şüpheliler A.Ş, Y.Ş, Y.G, E.Ç, B.K, S.K, Ş.K. ve G.Y. gözaltına alındı.

Bu kişilerden birer adet menşei ve seri numarası bulunmayan uzi marka tam otomatik silah, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ile 280 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polislerce adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş, Y.Ş, Y.G. ve E.Ç, hakimlikçe tutuklandı, B.K, S.K, Ş.K. ve G.Y'ye de ev hapsi verildi.