Ankara'da Yağış, Sis ve Pus Bekleniyor

Ankara Valiliği, kentte yağış, sis ve pus beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, kent genelinde öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak, gece saatlerinde ise pus ve yer yer sis öngörüldüğü kaydedildi.