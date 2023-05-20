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Ankara'da Yağış Nedeniyle Trafikte Zor Anlar

Güncel Haberler

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan yağmurun etkisiyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde bazı araçlar yoğun su birikintileri nedeniyle yolda kaldı. Trafik çoğu yerde durma noktasına geldi.

Ankara'da yağış nedeniyle trafikte zor anlar

ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde başlayan yağmur sürücülere trafikte zor anlar yaşattı.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan yağmurun etkili olması ile beraber sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Keçiören ve Yenimahalle ilçesinde bazı araçlar yoğun su birikintileri nedeniyle yolda kaldı. Yollarda suyun birikmesinden dolayı trafik çoğu yerde durma noktasına geldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Enes Aksakal - Güncel

Ankara Güncel Haberler

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