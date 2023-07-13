Ankara'da Yabancı Uyruklu Kadınlara Senet İmzalatıp Fuhşa Zorlayan Şüpheliler Gözaltına Alındı

Ankara'da iş bulma vaadiyle kandırdıkları yabancı uyruklu kadınları senet imzalatarak fuhşa zorlayan aynı aileden 3 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyonda, 15 yabancı uyruklu kadın da çetenin elinden kurtarıldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

ANKARA'da, yabancı uyruklu kadınlara senet imzalatıp fuhşa zorlayan ve polisin operasyonuyla gözaltına alınan aynı aileden 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara'da iş bulma vaadiyle kandırdıkları yabancı uyruklu kadınları senet imzalatarak fuhşa zorlayan Bilal B.(40), eşi Azra B.(22) ve eniştesi Mahmut A., dün polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, 15 yabancı uyruklu kadın da çetenin elinden kurtarıldı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.