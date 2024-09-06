Ankara'da vincin devrilmesi anı güvenlik kamerasında
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binaya dış cephe malzemesi taşıyan vincin devrildiği anın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Olayda yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde binaya dış cephe malzemesi taşıyan vincin devrildiği anın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görevli 2 kişinin vincin sepetiyle birlikte yere düşmesi de görüntüde yer aldı.
Olay, dün öğle saatlerinde Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi Yetkin Sokak'ta meydana geldi. 'Rüya Residence' isimli binanın 3'üncü katına dış cephe yalıtım malzemesi taşıyan Soner Lökbaş yönetimindeki vinç, yere sabitlenen ayaklarından birinin kayması sonucu devrildi. Bu sırada vincin sepetinde bulunan 2 kişi, yere çakıldı. Olay anı, anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntüde vincin devrilmesi ve 2 kişinin sepetle birlikte yere düşmesi yer aldı. Olayda yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.