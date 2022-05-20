Ankara'da villa bahçesinde uyuşturucu üretimi için kenevir serası kuran kişi yakalandı - Haberler

Ankara Çayyolu'nda bir villaya operasyon yapan polis ekipleri, odaların içerisine özel düzeneklerle kurulmuş seralarda kenevir yetiştirildiğini belirledi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'nde 3 katlı bir villada kenevir yetiştirildiği ihbarını aldı. Bunun üzerine fiziki takibe aldıkları villaya operasyon düzenleyen ekipler, esrar elde etmeye elverişli 470 Hint keneviri bitkisi ve bu bitkiyi yetiştirmede kullanan düzenekleri ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheliler M.Y, İ.A. ve M.A.Y. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "2313 SKM Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından işlem yapıldı.

Böbreğini sermaye yapmış

Şüphelilerden M.Y'nin Hint keneviri yetiştirebilmek için kurulacak özel düzeneğin parasını böreğini satarak karşıladığı ve sıcaklık ve nemi kontrol edilen yapay seralar oluşturduğu belirlendi.

Öte yandan M.Y'nin özel düzenekle kenevir yetiştirmeyi Almanya'da öğrendiği ve böbreğini ise İran'da sattığı öğrenildi.