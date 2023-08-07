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Ankara'da Veteriner Kliniğinin Önündeki Tabure Çalındı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir veteriner kliniğinin önündeki tabure çalındı. Trajikomik olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir veteriner kliniğinin önündeki tabure çalındı. Trajikomik olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Çankaya'da kaldırımda yürüyen bir kişi, veteriner kliniğinin önünde gördüğü bir tabureyi çaldı. Çok rahat bir şekilde tabureyi çalan hırsızın rahatlığı ise görenleri hayrete düşürdü. Trajikomik olay, veteriner kliniğinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çankaya Ankara Güncel Haberler

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