Ankara'da Veteriner Hekime Saldıran Trans Birey ve Arkadaşlarına Tepki

Ankara'da kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veteriner hekimi darp ve tehdit eden A.K adlı trans birey ve arkadaşlarına Uşak Veteriner hekimleri Odası Yönetim Kurulu'ndan tepki geldi.

Yönetim Kurulu adına bir basın açıklaması yapan Veteriner Hekim Özgür Uğur, olay sonrası serbest bırakıldıklarını öğrendikleri saldırganların tutuklu olarak yargılanmasını istediklerini belirtti. Uğur, "Öncelikle Ankara ilimizde, muayenehanesinde özverili şekilde görevini yaptığı esnada, bir grup kendini bilmez, insanlıktan nasibini almamış şahısların saldırısına uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Olay sonrası serbest bırakıldıklarını öğrendiğimiz saldırganların tutuklu olarak yargılanması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz. Konu kamuoyunda geniş yankı uyandırdığı için serbest olarak dışarıda elini kolunu sallayarak gezen saldırganlar aynı meslektaşımıza ya da başka bir meslektaşımıza, herhangi bir vatandaşımıza saldırabilirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, artık bu Veteriner Hekimi yok sayma anlayışından kurtulmalı, yasa yaparken hakkaniyeti sağlamalı, Veteriner hekimlerimizin başta can güvenliği olmak üzere kaybedilen tüm haklarını teslim etmeliler. Veteriner Hekimlerimiz gerek muayenehanelerinde, gerek sahada kuş uçmaz kervan geçmez riskli arazi şartlarında, gerek mezbahanelerde ve gıda iş yerlerinde, kısacası görev aldıkları tüm alanlarda, halk sağlığı, gıda güvenilirliği ve hayvan sağlığı için çok stratejik görevler yapmakta ve bu görevlerini adeta kelle koltukta sürdürmektedirler. Yasa yapıcılar ve tüm yetkililer, Veteriner Hekimleri sağlık camiasından dışlama ve yok sayma anlayışından derhal sıyrılmalı, daha fazla can yanmadan, daha fazla hakka girmeden acilen gerekli düzenlemeleri yapmalıdırlar. Artık kaybedecek vakit yok. Göreve çağırıyoruz" dedi.

Ankara Çankaya'da 1 Ağustos tarihinde meydana gelen olay, iddialara göre; A.K. adlı trans bireyin erken doğum yapan kedisini enfeksiyon kapması nedeniyle Ceren Eroğlu'na ait veteriner kliniğine tedavi amaçlı getirmiş, kedisinin 4 gün sonra hayatını kaybetmesinden sorumlu tutarak 4 trans birey arkadaşı ile kliniği basmıştı.

Burada Veteriner Hekim Ceren Eroğlu'na saldıran ve tokatlayan A.K.'nin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. - UŞAK